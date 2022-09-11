Що у світі писали про війну в Україні 11 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

«Коли ви прочитаєте цю статтю, ймовірно, вона вже застаріє», ― пише дослідник воєн Майк Мартін у есеї на The Telegraph про блискавичну швидкість контрнаступу ЗСУ. Останні 72 години вивчатимуть історики та військові, адже українцям вдалося відвоювати понад 2 500 квадратних кілометрів окупованих територій. Ізюм та Купʼянськ, пише видання, є ключовими містами, без яких рф не зможе ефективно забезпечувати свої сили на сході України. У ширшому контексті це означає, що російське військо в Україні розпадається, а до проблем із людьми та логістикою додався страх оточення. Ситуація виглядає так, що ЗСУ розділили російські сили. І наразі найважче буде досягти успіху в Криму ― але щойно буде зруйновано Керченський міст, повернення Криму стане питанням часу, впевнений Мартін. Для путіна це означатиме кінець, а от що чекатиме на росію, невідомо. Наприклад, хто замінить путіна? Чи залишиться рф єдиною державою? Що станеться з Сибіром, якого так прагне Китай? Якою буде доля ядерної зброї рф?

The Economist пише про HARM ― американські ракети «повітря — земля», які допомагають Україні ефективно знищувати російські радари ППО. Видання пише, що ці ракети, зокрема, відіграють важливу роль в успішному контрнаступі ЗСУ на Харківському напрямку. HARM продовжують тактику пригнічення протиповітряної оборони ворога, яку США започаткували під час війни у Вʼєтнамі. Тоді окремі літаки нищили радари ППО перед хвилею штурмовиків, які летіли за ними. Ці літаки мали радіолокаційні приймачі, які ідентифікували місця розташування протиповітряної оборони ворога. Сучасні ракети важать близько 350 кг, мають радіус дії 145 км та можуть виявляти навіть вимкнені радіолокаційні системи. Поява HARM в Україні стала несподіванкою, йдеться у статті, адже це озброєння вважалося несумісним із літаками радянського та російського виробництва, які є в української армії. Ймовірно, українцям вдалося зробити перехідники на кріплення до таких ракет для літаків МіГ-29 і Су-27С. Свідчення цього видно на фотографіях, нібито зроблених в Україні, які є в розпорядженні видання. На тлі успішного використання HARM в Україні Пентагон нещодавно схвалив додаткові поставки, що допоможе Україні підірвати перевагу росії в повітрі, якою вона досі користувалася.

The Washington Post пише, що Білий дім тривожиться через загрози перебоїв у постачанні енергії до Європи. Погрози путіна припинити постачання газу й нафти спричинюють серйозне занепокоєння у Заходу, пише видання. Останніми днями помічники президента Байдена подвоїли зусилля з експорту природного газу до Європи. Посилення тиску з боку рф створює додаткові загрози для єдності США та ЄС та може вплинути на результати проміжних виборів до парламенту США цієї осені. За останні тижні економічний прогноз по Європі суттєво погіршився, йдеться у статті, та поки що офіційні особи США вважають, що ризики рецесії в Європі навряд чи сильно вплинуть на Америку. Серйозним викликом для Штатів залишається ймовірність припинення постачання російської нафти: тоді ціни на бензин можуть піднятися настільки, що економіка цього не витримає. Втім, на сьогодні чиновники не вірять у те, що путін виконає цю погрозу.