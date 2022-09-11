Генштаб ЗСУ: Російські військові через контрнаступ України покинули позиції на Херсонщині. Також тікають вони з Харківської області
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російські військові через контрнаступ української армії були вимушені покинути свої позиції у деяких населених пунктах Херсонської області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
«У Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У звʼязку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових», — зазначили там.
Тікають росіяни також із Харківщини та навіть з Луганщини. Близько 150 військових армії рф виїхали колоною з сіл Борщова та Артемівка Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти залишили населений пункт на чотирьох вантажних автомобілях, 20 броньованих машинах та ще 20 легкових, які вони викрали у місцевих.