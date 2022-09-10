Премʼєр Денис Шмигаль розповів, що Міжнародний валютний фонд «пробуксовує» у підтримці України

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Міжнародний валютний фонд зараз «пробуксовує» у підтримці України. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 17-ої щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) – «Україна: На захисті нашої спільної свободи».

«Із міжнародними партнерами ми розпочали обговорення наступного року. Маємо політичні обіцянки від Штатів, ЄС і також працюємо з МВФ, але маємо від нього пасивне ставлення до співпраці», — розповів Шмигаль.

Так, за його словами, Україна наразі працює з МВФ майже щодня, фонд «лідерськи» себе проявив у 2014 році, оперативно відреагував на російське вторгнення в березні, «але зараз маємо відносні пробуксовки в підтримці МВФ воюючої країни». З ЄС та США співпраця «конструктивна».

«Дуже важливо мати МВФ на борту та мати лідерство і партнерство від цієї організації», — додав премʼєр.

Так, зараз партнери дофінансовують український бюджет на 40%, ще на третину його дофінансовують за рахунок внутрішнього резерву. Дефіцит бюджету має бути на рівні $3 мільярдів щомісяця. Шмигаль наголосив, що важливо утримати економіку воєнного часу, адже, крім витрат на армію, зʼявились такі витрати, яких не існувало у мирний час. Наприклад, розмінування та виплати внутрішнім переселенцям, яких 7 мільйонів.