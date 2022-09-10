Україна отримає $530 млн від Міжнародного банку реконструкції. Гроші підуть на зарплати освітян та медиків

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Україна отримає близько $530 мільйонів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти, зокрема, підуть на зарплати рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Про це 10 вересня повідомило Міністерство фінансів.

Банк дає кредит на пільгових умовах, під гарантії Британії та Данії. Термін погашення кредиту — 19 років із п’ятирічним пільговим періодом.

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів — $7,3 мільярда. Мета проєкту — підтримати уряд.