Україна отримає $530 млн від Міжнародного банку реконструкції. Гроші підуть на зарплати освітян та медиків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Україна отримає близько $530 мільйонів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти, зокрема, підуть на зарплати рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.
Про це 10 вересня повідомило Міністерство фінансів.
Банк дає кредит на пільгових умовах, під гарантії Британії та Данії. Термін погашення кредиту — 19 років із п’ятирічним пільговим періодом.
Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів — $7,3 мільярда. Мета проєкту — підтримати уряд.
- Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги на €5 мільярдів. Перший транш — мільярд євро — країна отримала в липні, а загалом програма макроекономічної підтримки України становить €8 мільярдів.