У боях за Балаклію загинув оператор телеканалу «Прямий» Олексій Юрченко
- Дата:
-
У боях за звільнення міста Балаклія (Харківська область) загинув оператор телеканалу «Прямий» Олексій Юрченко.
Про це телеканал повідомив з посиланням на його дружину.
Юрченко мав бойовий досвід і у 2015 та 2016 роках брав участь у боях за Мар’їнку і Піски. У 2022 році він отримав офіцерське звання. Юрченко загинув 8 вересня, будучи командиром взводу гранатометників.
У Олексія залишилася дружина і 13-річна донька Даша.