У звільненому селі Харківщини знайшли тіла цивільних, вбитих під час окупації

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Стас Козлюк / «Бабель»

У звільненому селі Гракове (Харківська область) ексгумували тіла двох чоловіків, яких катували і вбили російські військові під час окупації.

Як повідомляє «Суспільне», поліції тіла показав місцевий мешканець Сергій Луцан. Він розповів, що окупанти в березні змусили його закопати тіла цих двох людей, погрожуючи розстрілом. За словами Луцана, вбиті — не місцеві.

«Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати», — розповів Луцан, додавши, що в селі «є ще два місця» з жертвами росіян.