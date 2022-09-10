ЗСУ знищили склад росіян і переправу на Херсонщині

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

ЗСУ знищили склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового на Херсонщині. Протягом доби українські сили завдали ударів по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили й техніки ворога.

Про це повідомляють командування «Південь» і Генштаб ЗСУ.

На півдні за підтвердженими даними ліквідовано 75 окупантів, дев’ять танків Т-72, дві гаубиці «Мста-Б» та вісім одиниць авто-бронетехніки.

У захоплені райони Херсонської області перекинули підрозділ «кадировців» чисельністю до 1 300 осіб.

По лінії фронту ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

За останні дні звільнено від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.