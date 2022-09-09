Рада ЄС погодила виділення Україні €5 мільярдів допомоги

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Giorgio Trovato / Unsplash

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги на €5 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

Перший транш — мільярд євро — країна отримала в липні, а загалом програма макроекономічної підтримки України становить €8 мільярдів.

«Після липневої домовленості про надання мільярда євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні в розмірі €5 мільярдів», — йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит на €5 мільярдів піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури у країні».

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні надання ще €3 мільярдів. Цю суму поділять на кредити та гранти.