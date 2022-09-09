Україна отримала від Естонії гусеничні безпілотні бронетранспортери для евакуації поранених і перевезення боєприпасів

Новини

Wikimedia

Україна отримала від Естонії безпілотні гусеничні бронетранспортери TheMIS. Вони допомагають в евакуації поранених і підвезенні боєприпасів.

Про це пише Delfi.

Видання опублікувало фотографії випробувань таких машин українськими військовими медиками на полігоні біля Києва. TheMIS може перевозити вагу у 750 кілограмів.

Виробником таких бронетранспортерів є компанія Milrem Robotics. Наприкінці серпня про передачу таких машин українським медикам повідомляв нардеп Петро Порошенко, який привіз їх до України.

THeMIS має на меті максимально замінити людей на полі бою. Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном і може розвивати швидкість до 20 км/год. Такі машини мають низку модифікацій: від суто транспортувальних до бойових та розвідувальних — це залежить від того, яку саме платформу встановлять між гусеницями.