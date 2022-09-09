У Бахмуті за добу загинули вісім людей. Ще 17 дістали поранення

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У Бахмуті за добу через російські обстріли загинули восьмеро цивільних. Ще 17 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У місті пошкоджено 20 приватних та шість багатоповерхових будинків, чотири крамниці, палац культури та адмінбудівлю. Крім того, під обстріл потрапив ринок — пошкоджено 107 контейнерів.

Кириленко каже, що через активні бойові дії в місті є проблеми з водопостачанням та електрикою.

У Покровському районі пошкоджені Марʼїнка, Красногорівка, Максимільянівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі під вогонь потрапили Словʼянськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка. У Словʼянську пошкоджено складські приміщення та будівлю технікуму. У Костянтинівці постраждали підприємство та будинок. У Рай-Олександрівці пошкоджено два будинки. Жертв немає.