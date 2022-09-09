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Pixabay / Thorsten Frenzel

Вихідні в Україні пройдуть зі зливами і грозами. Сонячна погода очікується лише на сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 10 вересня, зливи з грозами прогнозують на заході, півдні, півночі та у центрі. Сонячна погода буде лише у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Криму. Середня температура повітря вдень у центрі, на заході та півночі — +16 °С. На півдні до +24 °С, а на сході — до +21 °С.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 11 вересня, зливи з грозами очікуються на півдні. У Луганській та Донецькій областях сонячно, а в інших регіонах короткочасні дощі. Температура вдень майже не зміниться.