Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 650 військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 9 вересня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 650 військових, 10 танків, 18 броньованих машин, 55 одиниць автотехніки, чотири одиниці спецтехніки, 11 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню, гелікоптер і чотири безпілотники. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: