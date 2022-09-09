Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою

Новини

Loco Steve / Flickr

Північна Корея вводить в дію закон, що дозволяє країні завдавати превентивного ядерного удару. Фактично КНДР проголосила себе ядерною державою.

Про це повідомляє AFP.

Згідно із законом, ядерна політика країни стає «незворотною». Застосування ядерної зброї передбачене у разі загрози для КНДР, нападу на керівництво країни або у разі спроби ворогів перемогти у війні.

Як передає АР, Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї. За його словами, КНДР повинна протистояти США.