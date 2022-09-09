Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея вводить в дію закон, що дозволяє країні завдавати превентивного ядерного удару. Фактично КНДР проголосила себе ядерною державою.
Про це повідомляє AFP.
Згідно із законом, ядерна політика країни стає «незворотною». Застосування ядерної зброї передбачене у разі загрози для КНДР, нападу на керівництво країни або у разі спроби ворогів перемогти у війні.
Як передає АР, Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї. За його словами, КНДР повинна протистояти США.
- Представники США та Південної Кореї раніше фіксували ознаки будівництва на єдиному відомому ядерному полігоні в КНДР, який офіційно закрили у 2018 році. ЗМІ писали, що Пхеньян готується відновити випробування ядерної зброї.
- У квітні 2022 року Північна Корея провела випробування нового типу керованої ракети, здатної збільшити ефективність застосування тактичної ядерної зброї.