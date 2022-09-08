Країни Перської затоки вимагають від Netflix видалити «аморальний контент»

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Thibault Penin / Unsplash

Арабські країни Перської затоки закликають стримінгову платформу Netflix видалити «образливі» відеоматеріали.

Про це пише CNN.

Саудівська Аравія 7 вересня виступила із заявою від імені Шести держав Ради співробітництва Перської затоки. У ній Netflix закликають видалити відео, які суперечать ісламським цінностям.

Об’єднані Арабські Емірати опублікували заяву, у якій зазначили, що Netflix порушує місцеві правила та «суперечить суспільнім цінностям країни». У документі також попереджають, що регуляторні органи стежитимуть за контентом Netflix і вживатимуть заходів, якщо стримінгова платформа порушить їхні закони.

В обох цих заявах не уточнюють, який саме контент вважають образливим. Однак саудівський державний канал Al Ekhbariya 7 вересня випустив сюжет, у якому Netflix засуджують за «пропаганду сексуальних відхилень» серед дітей.

«Сплачуйте щомісячну передплату Netflix, і ваша дитина зможе дивитися цей аморальний контент», — говорить голос за кадром, коли на екрані демонструють сцену з фільму «Світ Юрського періоду: Табір Крейда», де цілуються дві жінки.

Netflix не відповів на запит CNN про коментар.