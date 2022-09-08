Населені пункти на лінії фронту в Херсонській області перебувають на межі знищення

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Населені пункти Херсонської області, що розташовані на лінії фрону або біля неї, «перебувають на межі знищення». Наразі там немає газу, води та електрики.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів, і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання. Можна сказати, що вони на межі знищення», — заявив він.

За його словами, окупанти тримають у постійному страху населення, що залишилось на тимчасово окупованій території.

Останні обстріли прийшлися на населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.