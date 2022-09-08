Російська армія обстріляла Бахмут та Торецьк на Донеччині. Двоє людей загинули

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Facebook / Прокуратура Донецької області

Російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню місто Бахмут у Донецькій області. Також зазнали артилерійського обстрілу селище Нью-Йорк і місто Торецьк.

Про це пише у своєму Facebook прокуратура Донецької області.

«За даними слідства, 8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню «Ураган» та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення», — йдеться в повідомленні.

Також унаслідок артилерійських обстрілів у Торецьку загинула людина. Прокуратура порушила справу за ст. 438 КК України про порушення звичаїв війни.