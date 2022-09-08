У Пакистані через повені підтопило одне з найдавніших міст у світі

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Flickr / Huma Imtiaz

У Пакистані паводки пошкодили одне з найстаріших у світі поселень людей, яке збереглося, — Мохенджо-Даро. Воно входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і було збудовано за часів Індської цивілізації — третьої за часом давньосхідної цивілізації після Єгипту та Месопотамії.

Про це пише CNN.

Поселення та музей на його території використовувалия як тимчасове житло для місцевих людей, чиї будівлі затопило раніше.

Більшість споруд Мохенджо-Даро, які були виявлені в 1920-х роках, розташовані над землею та чутливі до природного впливу. На зображеннях, включених у лист від опікунів памʼятки, видно зруйновані цегляні стіни та шари бруду.

Персонал памʼятки вже вжив негайних заходів для ліквідації наслідків, зокрема встановив водяні насоси, очистив каналізацію та провів частковий ремонт. Через пошкодження опікуни памʼятки просять від влади 100 мільйонів пакистанських рупій ($45 мільйонів) для покриття витрат.

У Пакистані неодноразово звертали увагу на загрозу для міста і попереджали, що «прорив дамби вище за течією спричинить катастрофічні збитки».

Пакистан страждає від серйозних повеней, які спричинили сильні дощі. За липень і серпень у країні випало на 190% більше опадів, ніж зазвичай, через це постраждали 6 мільйонів людей. Премʼєр-міністр країни заявив, що зараз Пакистан схожий на «велике море».