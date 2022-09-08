Капітанам суден «Матрос Кошка» та «Амур-2501» повідомили про підозру. Вони вивозили награбоване зерно
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прокуратура повідомила про підозру капітанам російських суден «Матрос Кошка» та «Амур-2501», які вивозили із закритого Севастопольського порту награбоване українське зерно.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Капітанам інкримінують порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію Криму (ч. 2 ст. 332-1 КК).
За даними слідства, капітани суден «Матрос Кошка» та «Амур-2501» під прапором росії здійснили шість незаконних заходів і виходів із закритого Севастопольського морського торгового порту. Там підозрювані відповідали за приховане завантаження суден зерном. Для цього вони вимикали ідентифікаційну систему AIS, а у відомості щодо курсу суден вносили фіктивні дані.
- У червні «Радіо Свобода» повідомляло, що судно Souria перевозить викрадене росіянами українське зерно. У цьому процесі також задіяні судна «Матрос Позынич», «Матрос Кошка» та «Михаил Ненашев» і сирійський балкер Finikia.