Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 640 військових і 125 одиниць техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 8 вересня.
За минулу добу окупанти втратили приблизно 640 військових, 15 танків, 37 броньованих машин, 32 артилерійські системи та дві РСЗВ, три системи ППО, 24 одиниці автотехніки, одну одиницю спецтехніки, чотири безпілотники, а також по два гелікоптери і літаки. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: