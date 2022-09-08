ЗСУ знищили російський командний пункт і склад із пальним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу українські війська уразили російський командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння і техніки.
Вказано, що авіація ЗСУ за підтримки наземних сил завдала понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження військ росії.
Значних втрат росіяни зазнали на території аграрного підприємства «Україна» в селі Солодководне Запорізької області. Там перебувала велика кількість окупантів і техніки.
Оперативне командування «Південь» раніше повідомляло про знищення двох складів росіян у Миколаївському районі.
Також там наводили підтверджені втрати противника: 108 загарбників, пʼять танків, три системи залпового вогню «Град», 15 одиниць автомобільної бронетехніки, 10 гаубиць і гармат важкої артилерії, 120-мм міномет, дві пускові установки С-400 і радіолокатор наведення до С-300.