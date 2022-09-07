Зеленський: Понад трильйон гривень з бюджету 2023 року направлять на безпеку та оборону

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника ОП щодо проекту бюджету на наступний рік. На безпеку й оборону у 2023 році витратять понад трильйон гривень.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, саме безпека та оборона будуть пріоритетом номер один. Також президент поставив уряду завдання у 2023 році забезпечити індексацію пенсій для всіх українських пенсіонерів.

Крім того, уряд має представити програму скорочення видатків на держпідприємства, на апарат та на інші інституції, які не відповідають потребам теперішнього часу.

Зеленський запевнив, що програма кредитування «5—7—9%» збережеться. Він анонсував також інші програми та рішення, які допоможуть бізнесу працювати, зберігати робочі місця та залучати нових працівників.

Президент додав, що в Україні створять спеціальний фонд відновлення, який наповнюватимуть, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.