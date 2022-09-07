Apple представила нові навушники, годинник та iPhone 14

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Компанія Apple представила нові пристрої: iPhone 14, Apple Watch та AirPods.

iPhone 14

У iPhone 14 такий же дисплей, як і в iPhone 13. Модель отримала нову фронтальну камеру з швидшою діафрагмою та покращенням на 38% при слабкому освітленні. Фронтальна камера також вперше отримала автофокус — компанія обіцяє кращі селфі з більшою деталізацією. Загалом Apple розповідає про яскравіші кольори, кращу текстуру та деталі під час зйомки. Також посилили стабілізацію, зйомка за слабкого освітлення покращилася на 49%, експозиція в нічному режимі тепер удвічі швидша.

З нової функції — підключення до супутникового зв’язку із функцією екстреного виклику SOS (тобто можна буде надіслати екстрене повідомлення рятувальникам, для цього створили відповідний інтерфейс). Цей сервіс Apple Satellite запускається в листопаді в США і Канаді, він буде безкоштовним протягом двох років. Також відтепер у всіх айфонів для США немає лотка SIM-карток, замість них буде eSIM.

Вартість: iPhone 14 —$ 799; iPhone 14 Plus — $899.

iPhone 14 Pro

Ця модель отримала нову функцію — Dynamic Island (острівець замість чуба), яка може змінюватися в розмірі, щоб відображати музику та, наприклад, карти. Apple по суті перетворила цей острівець на новий інтерфейс — з мінідодатками, віджетами та елементами керування.

Нова функція: постійно увімкнений дисплей для відображення часу та віджетів на екрані блокування.

Ця модель отримала 48-мегапіксельну камеру з чотирипіксельним сенсором (у нього на 65% більший датчик, ніж у iPhone 13 Pro). iPhone 14 Pro також отримав нову надшироку камеру, яку, за словами компанії, втричі покращено для фотографій при слабкому освітленні. Apple також вдосконалює макрозйомку. Щодо зйомок професійного відео, то для цього зʼявився новий режим Action Mode, а режим Cinematic Mode вперше отримує підтримку відео 4K. Apple називає ці вдосконалення камери «найбільшим стрибком» в історії пристрою.

Функція із супутником, як у iPhone 14, також доступна.

Кольори: чорний, сірий, золотистий та глибокий фіолетовий. Вартість — iPhone 14 Pro $999 та iPhone 14 ProMax $1 099.

Apple Watch

Series 8 отримують нові функції для контроля здоровʼя та безпеки людини. Насамперед буде новий датчик температури тіла та нові функції відстеження менструального циклу. Ще одна нова функція — відстежування аварій, тобто тепер Apple Watch розуміють, коли людина потрапляє в аварію і можуть автоматично дзвонити в службу допомоги.

Також компанія Apple оголошує про режим низького енергоспоживання — він подвоїть час автономної роботи годинника з 18 до 36 годин і працюватиме на всіх годинниках з операційною системою watchOS 9 починаючи з Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 8 буде в чотирьох кольорах і трьох версіях з нержавіючої сталі. Також є купа нових ремінців, у тому числі від Nike та Hermes. Вартість — $399 і $499 за Wi-Fi і стільниковий зв’язок відповідно. У комплект входить три місяці Fitness+. У продажі годинник буде з 16 вересня.

Apple Watch SE — нова модель буде сріблястою, графітовою та в дизайні «Зоряний пил». Тепер він має нейлонову задню частину. Вартість — від $249.

Apple Watch Ultra зроблені з титану, ця модель підходить як для глибоких занурень під воду (до сотні метрів), так і для походів у гори. Ці годинники взагалі призначені для використання в екстремальних умовах: наприклад, модель має значно покращену водонепроникність і тепер сертифікована для підводного плавання. Ultra отримали оновлену програму компаса з новим дизайном, новими маршрутними точками компаса та кращою інтеграцією з GPS, щоб людина могла повторити свій шлях, якщо заблукала. Також модель буде з різними браслетами для туристів, дайверів і бігунів. Apple Watch Ultra до того ж має сирену 86 децибел, яка допомагає людям почути вас, якщо вам потрібна допомога на відстані до 183 метрів.

Такі годинники мають новий дизайн, плоский екран з більшим і яскравішим дисплеєм. Пристрій зможе працювати до 60 години в режимі енергозбереження і 36 годин у звичайному режимі. Вартість — $799.

AirPods Pro

Навушники отримали новий власний підсилювач і покращений звуковий драйвер, а також покращене активне шумозаглушення. Вони тепер мають потужнішу батарею і можуть працювати протягом 6 годин. Є функція пошуку кейсу для навушника. Нові AirPods Pro коштують $249, надійдуть у продаж 9 вересня та з’являться в магазинах 23 вересня.