ЗСУ зняли прапор окупантів у селі біля Балаклії

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Бійці Збройних сил України зняли російський прапор у селі Нова Гусарівка поблизу Балаклії (Харківська область).

Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна.

«Воїни нашого батальйону «Дике поле» зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією», — сказано в повідомленні бригади.