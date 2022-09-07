ЗСУ зняли прапор окупантів у селі біля Балаклії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Бійці Збройних сил України зняли російський прапор у селі Нова Гусарівка поблизу Балаклії (Харківська область).
Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна.
«Воїни нашого батальйону «Дике поле» зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією», — сказано в повідомленні бригади.
- Проросійські Telegram-канали вже другий день повідомляють про втрати своїх позицій та успіхи ЗСУ біля міста Балаклія Харківської області. Вони пишуть, що бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану потрапили в оточення.