Російський президент путін визнав, що на Запорізькій АЕС є російські військові та техніка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російський президент путін визнав, що на Запорізькій АЕС перебувають російські військові та техніка. За його словами, вони охороняють периметр станції.
Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.
Президент рф зазначив, що російські військові контролюють станцію і поскаржився на нібито обстріли ЗАЕС з боку українських військових. Він каже, що армія рф знаходить на території станції уламки від HIMARS.
«У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити та зараз можуть побачити, бо двоє там залишились. Там стоїть Нацгвардія, що охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, «Тигри» стоять там. Це росгвардія займається безпекою», — визнав путін.
- Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня. Після огляду чотири із шести учасників місії залишили станцію — це сталося 5 вересня. Двоє експертів продовжили роботу на станції на постійній основі.
- 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт. У ньому наполягається на створенні зони безпеки навколо станції, а також зафіксовані наслідки обстрілів. Члени місії підтвердили, що росіяни розмістили військовий персонал і техніку на території ЗАЕС. Також вони бачили представників «Росатому». Український персонал не має повного доступу до всіх приміщень станції, що створює потенційну небезпеку.