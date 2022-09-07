Російський президент путін визнав, що на Запорізькій АЕС є російські військові та техніка

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Російський президент путін визнав, що на Запорізькій АЕС перебувають російські військові та техніка. За його словами, вони охороняють периметр станції.

Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.

Президент рф зазначив, що російські військові контролюють станцію і поскаржився на нібито обстріли ЗАЕС з боку українських військових. Він каже, що армія рф знаходить на території станції уламки від HIMARS.

«У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити та зараз можуть побачити, бо двоє там залишились. Там стоїть Нацгвардія, що охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, «Тигри» стоять там. Це росгвардія займається безпекою», — визнав путін.