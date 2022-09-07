Проросійські Telegram-канали повідомляють, що окупанти із самарського та башкирського загонів поліції потрапили в оточення під Балаклією

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Проросійські Telegram-канали вже другий день повідомляють про втрати своїх позицій та успіхи ЗСУ біля міста Балаклія Харківської області. Вони пишуть, що бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану потрапили в оточення.

Першими про бійців СОБР, які «відбивають атаки ЗСУ», написало російське видання «Известия» ввечері 6 вересня. Там зазначили з посиланням на джерела, що нібито окупанти «успішно відбили наступ українських військових».

Однак у проросійських Telegram-каналах, повʼязаних із війною, і в каналах військових кореспондентів ситуацію описують інакше. Блогер Володимир Романов повідомляв, що під Балаклією в оточення потрапив самарський СОБР і справи у нього «так собі».

Потім у каналі Rosich написали, що бійці самарського СОБР потрапили в оточення і перестали виходити на звʼязок. Через деякий час стало відомо, що, крім самарців, в оточення потрапили й окупанти з башкирського СОБР. Інші проросійські Telegram-канали теж писали подробиці про те, що російські військові нібито «попрощалися» та «битимуться до останнього».

Уранці 7 вересня ситуація не змінилася — окупанти досі в оточенні. Той же Rosich писав, що бійці СОБР продовжують тримати оборону.