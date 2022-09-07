Представник України при ООН: Росіяни намагалися тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про Запорізьку АЕС

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Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради безпеки, що росіяни намагалися тиснути на голову Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт про ситуацію на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це пише Укрінформ.

«Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама росія так терміново скликала цю зустріч [Радбезу ООН]. Єдине, що пояснює цю російську метушню, — це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт», — заявив Кислиця.

Він пояснив, що російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом ще до його публікації, а коли МАГАТЕ його представила, заявляв, що йому забракло часу вивчити звіт.