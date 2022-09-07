Представник України при ООН: Росіяни намагалися тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про Запорізьку АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради безпеки, що росіяни намагалися тиснути на голову Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт про ситуацію на захопленій Запорізькій АЕС.
Про це пише Укрінформ.
«Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама росія так терміново скликала цю зустріч [Радбезу ООН]. Єдине, що пояснює цю російську метушню, — це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт», — заявив Кислиця.
Він пояснив, що російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом ще до його публікації, а коли МАГАТЕ його представила, заявляв, що йому забракло часу вивчити звіт.
- Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня. Після огляду чотири із шести учасників місії залишили станцію — це сталося 5 вересня. Двоє експертів продовжили роботу на станції на постійній основі.
- 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт. У ньому наполягається на створенні зони безпеки навколо станції, а також зафіксовані наслідки обстрілів. Члени місії підтвердили, що росіяни розмістили військовий персонал і техніку на території ЗАЕС. Також вони бачили представників «Росатому». Український персонал не має повного доступу до всіх приміщень станції, що створює потенційну небезпеку.