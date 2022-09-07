ЗСУ на півдні знищили три склади росіян і збили штурмовик Су-25
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові минулої доби на півдні збили російський штурмовик Су-25 та знищили три склади з боєприпасами в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Також підтверджено знищення 83 росіян, п’яти танків, 12 гаубиць «Мста-Б» та «Мста-С», трьох гармат «Гіацинт-Б» і трьох одиниць авто-бронетехніки. В Миколаївському районі збито безпілотник «Орлан-10».