ЗСУ на півдні знищили три склади росіян і збили штурмовик Су-25

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські військові минулої доби на півдні збили російський штурмовик Су-25 та знищили три склади з боєприпасами в Голій Пристані, Томиній Балці і Снігурівці.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Також підтверджено знищення 83 росіян, п’яти танків, 12 гаубиць «Мста-Б» та «Мста-С», трьох гармат «Гіацинт-Б» і трьох одиниць авто-бронетехніки. В Миколаївському районі збито безпілотник «Орлан-10».