Netflix показав тизер фільму «На Західному фронті без змін» — екранізацію роману Еріха Марії Ремарка про Першу світову

Новини

Netflix

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер екранізації знаменитого роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front) про Першу світову війну.

Фільм зняв німецький режисер Едвард Бергер. Світова премʼєра запланована на 12 вересня — фільм покажуть на кінофестивалі в Торонто, на Netflix фільм буде 28 жовтня.

В основі сюжету — розповідь 17-річного німецького солдата Пауля Боймера (його роль зіграє Фелікс Каммерер). Вона починається через три роки після початку Першої світової війни. Натхненні пропагандою та мріями про славу, Пол та його друзі кидають школу, щоб приєднатися до армії, але реальність окопної війни більше схожа їм на кошмар.