«Продовжують рухатися вперед». Пентагон відзначив успішний контрнаступ України на півдні
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони США бачить, що Сили оборони України в Херсонській області «продовжують рухатися вперед».
Про це сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, пише The Guardian.
«Перше, що ми побачили в Херсонській області, це продовження наступальних дій українців. Вони рухаються вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села», — зазначив він.
Пет Райдер також зазначив, що США зафіксували наступ росії поблизу Бахмуту.