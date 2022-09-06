«Продовжують рухатися вперед». Пентагон відзначив успішний контрнаступ України на півдні

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Міністерство оборони США бачить, що Сили оборони України в Херсонській області «продовжують рухатися вперед».

Про це сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, пише The Guardian.

«Перше, що ми побачили в Херсонській області, це продовження наступальних дій українців. Вони рухаються вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села», — зазначив він.

Пет Райдер також зазначив, що США зафіксували наступ росії поблизу Бахмуту.