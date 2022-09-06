Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конкурси на посаду суддів КСУ. Це одна з вимог ЄС для початку перемовин про вступ

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який запроваджує прозорі конкурси на посади суддів Конституційного суду України. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.

Про це пише пресслужба Ради.

За цей документ проголосував 281 нардеп. 209 голосів дала фракція «Слуга народу», 18 — «Європейська солідарність», по 12 — позафракційні нардепи та група «Довіра», 11 — «Голос», по 9 — група «За майбутнє» та «Платформа за життя та мир», а також один голос від групи «Відновлення України».

Законопроєкт передбачає створення умов для прозорих та чесних конкурсів на посади суддів Конституційного суду, який унеможливить політичний вплив на їхнє призначення. Конкурси передбачені Конституцією, але механізми та правила їх проведення визначаються окремими законами та іншими документами.

Суддів КСУ мають право призначати президент, Верховна Рада та Зʼїзд суддів. Усі вони проводять власні конкурси за власними вимогами. Законопроєкт пропонує створити Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме всіх кандидатів. До цієї групи увійдуть три представники від України (по 1 від президента, Ради та Зʼїзду суддів) та три міжнародних експерти. Кандидати, які не отримають рекомендації цієї групи, вибуватимуть із конкурсу.

Також парламентські фракції та групи більше не матимуть права висувати своїх кандидатів на посаду суддів КСУ. Це означає, що в конкурсі від Верховної Ради зможе брати участь будь-хто.