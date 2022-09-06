«Схеми» опублікували супутникові знімки знищеного ЗСУ понтонного мосту на Херсонщині

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Радіо Свобода

Проєкт «Схеми» опублікував фото понтонного моста поблизу Дарʼївки на Херсонщині, який знищили ЗСУ.

Радіо Свобода

Російські окупанти використовували його, щоб перетинати річку Інгулець. На супутникових знімках за 5 вересня також помітні пошкодження самого Дарʼївського мосту. Про знищення цієї переправи напередодні повідомило Оперативне командування «Південь».

Радіо Свобода

На знімках також можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де від початку повномасштабного вторгнення росії стоїть неідентифіковане судно. Приблизно за 250 метрів від переправи супутник зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

Радіо Свобода