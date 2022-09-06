Валютні резерви України перевищили $25 мільярдів

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Giorgio Trovato / Unsplash

Міжнародні валютні резерви України зросли до $25,4 мільярда завдяки надходженню допомоги від іноземних партнерів.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

У серпні резерви збільшилися на 13,6%. Зростанню посприяли також помірні боргові виплати в іноземній валюті та менші інтервенції НБУ з продажу валюти.

Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в серпні становили $4,78 мільярда. При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $171,9 мільйона. З них $165,4 мільйона спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та $6,5 мільйона — на обслуговування виплат за облігаціями.