Bloomberg: У росії прогнозують глибоку рецесію через західні санкції. Наступного року падіння економіки прискориться
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Марієнко Андрій / УНІАН
У російському уряді прогнозують глибоку рецесію через західні санкції. Там побоюються серйозного падіння деяких секторів економіки та масового «відтоку мізків» із країни.
Про це йдеться у внутрішній доповіді російського уряду, з яким ознайомився Bloomberg.
Наразі там підготували три можливі сценарії розвитку економіки до 2030 року, усі вони прогнозують падіння ВВП щонайменше до 2024 року.
Перший прогноз — цільовий. Він передбачає, що у 2022 році економіка рф впаде на 2,9%, у 2023-му — на 3,8%, у 2024-му — на 1,3%, але в наступні роки почне зростати та досягне у 2030 році показника в 16,9% зростання економіки.
Другий прогноз — інерційний — передбачає, що російська економіка відновить зростання аж у 2028 році. Найбільше падіння очікується у 2023 році — на 8,3%.
Третій прогноз — стресовий — передбачає, що російська економіка так і не зможе відновити ріст до 2030 року. Згідно з цим прогнозом, навіть у 2030 році російський ВВП впаде на 3,6%, а найбільше падіння прогнозують на 2024 рік — аж на 11,9%.
Усі ці прогнози базуються на тому, що західні країни продовжать посилювати санкції, а також що обмеження введуть ті держави, які досі їх не запроваджували.
Також у звіті детально описується те, як росія зіткнулася фактично з «блокадою», що зачепила майже всі сфери транспорту. Це значно ускладнює торгівлю з іншими країнами. В уряді прогнозують і втечу спеціалістів за кордон — там вважають, що до 2025 року з росії виїдуть до 200 тисяч ІТ-фахівців.
Протягом наступних років деякі галузі російської економіки ризикують майже повністю зруйнуватися або перестати бути «драйверами економіки». Ідеться, насамперед, про нафтогазову промисловість. Заборона на продаж газу призведе до втрати близько $6,6 мільярда доходів, які не вдасться компенсувати навіть у середньостроковій перспективі.
Крім цього, у звіті описуються деякі сценарії щодо конкретних галузей. Наприклад, там зазначають, що в сільському господарстві 99% розведення птахів залежить від іноземного імпорту. Це саме стосується і насіння для деяких культур. В авіації 95% пасажиропотоку перевозиться на західних літаках. У машинобудуванні лише 30% обладнання має російські деталі. У фармацевтиці майже 80% виробництва залежить від іноземної сировини.
- Війна проти України відкинула російську економіку на чотири роки назад протягом першого кварталу після повномасштабного вторгнення. Падіння відбувається менш різко, ніж передбачалося спочатку, але росія все одно перебуває на шляху одного з найтриваліших спадів за всю свою історію. Економіка росії, яка демонструвала ознаки зростання на початку 2022 року, у другому кварталі різко занепала. Дані, опубліковані 12 серпня, показали, що валовий внутрішній продукт рф уперше за рік знизився на 4% у річному вимірі.