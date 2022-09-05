Генштаб: Окупанти відключили Каховську ГЕС, знеструмивши частини двох областей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил.
«Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей», — йдеться у зведенні.
Українські військові відбили спроби наступу в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій.