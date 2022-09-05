У Бучі знайшли тіла ще щонайменше двох закатованих цивільних
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Бучі Київської області в одному з гаражів виявили останки щонайменше двох цивільних, яких вбили російські окупанти. Про це 5 вересня повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Людей стратили і спалили, приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час окупації російські військові вбили у цьому гаражі кількох мирних людей. На місці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та три ключі на металевому тримачі. Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте «102».
- 2 вересня у Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів, які померли під час окупації Бучанського району російськими військами. Тоді на кладовищі поховали 15 людей, серед них лише двох вдалося ідентифікувати. Загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.