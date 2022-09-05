Четверо представників місії МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС

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Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».

Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».