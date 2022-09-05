Архітектори і дизайнери підготували довідник з відбудови українських міст. Які зміни вони пропонують

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко представив довідник з відбудови українських міст.

За його словами, довідник дозволить пришвидшити, уніфікувати та зробити зруйновані російськими снарядами міста ще квітучішими та сучаснішими, ніж вони були до війни.

Над проєктом працювали архітектори, дизайнери та урбаністи.

У довіднику представлені ідеї від використання матеріалів до планування кварталів з парками та скверами. Також наведені деталізовані моделі вулиць, з елементами їхнього наповнення, правила опорядження фасадів та основних елементів міста від тротуарів до окремих об’єктів благоустрою.

Довідник використовуватимуть люди, які беруть безпосередню участь у процесі відбудови наших міст та містечок.

«Архітектори, дизайнери, міські політики, держслужбовці у профільних департаментах та активні члени громад знайдуть у ньому багато корисного», — резюмував Тимошенко.