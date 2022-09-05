Диво галактичної морфології. Телескоп Hubble сфотографував незвичайну карликову галактику

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Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову галактику NGC 1156, що розташована на відстані 25 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Овна.

Про це повідомляє Space.com.

У Європейській космічній агенції (ESA) обʼєкт назвали «дивом галактичної морфології».

NGC 1156 нагадує за формою спіральну галактику, але їй не вистачає характерної «звивистої» структури. Водночас галактика випромінює розсіяне світіння, характерне для еліптичних галактик.

Враховуючи відсутність як спіральної, так і еліптичної структури, астрономи класифікували NGC 1156 як карликову неправильну галактику.