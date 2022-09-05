ЗСУ успішно відбили наступ противника на Авдіївському та Бахмутському напрямках

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За минулу добу Сили оборони успішно відбили атаку на двох напрямках і завдали ворогу понад 30 авіаційних ударів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку обстріляно 10 населених пунктів;

обстріляно 10 населених пунктів; на Харківському напрямку — 16;

— 16; на Словʼянському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару;

обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару; на Краматорському напрямку обстріли зафіксували у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

обстріли зафіксували у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного; на Бахмутському напрямку — 14 населених пунктів;

— 14 населених пунктів; на Авдіївському напрямку постраждала Красногорівка, Марʼїнка, Авдіївка та Водяне;

постраждала Красногорівка, Марʼїнка, Авдіївка та Водяне; на Новопавлівському напрямку росіяни обстрілювали Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку;

росіяни обстрілювали Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку; на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки;

ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки; на Південнобузькому напрямку постраждали 19 сіл.

Тим часом на окупованих територіях України росіяни продовжують примусову мобілізацію. У Донецьку російські загарбники примусово виписують пацієнтів з лікарень і забирають їх на війну, де ті зазнають дискримінації у порівнянні з російськими солдатами.

За минулу добу ЗСУ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

Також за добу авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових обʼєктів.

У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Купʼянськ Харківської області окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.