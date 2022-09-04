Що у світі писали про війну в Україні 4 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Financial Times пише про українську хакерську групу Hackyourmom, яка з перших днів повномасштабного вторгнення почала активно працювати проти росії. У статті йдеться, що останні пів року відбувається «перша у світі масштабна кібервійна», а 300 тисяч українських IT-професіоналів із кібербезпеки стали ключовим резервом талантів цієї битви. Колишній співробітник СБУ, харківʼянин Микита Книш разом із однодумцями облаштував офіс у підвалі фабрики з пошиву гаманців, звідки група почала здійснювати хакерські атаки проти рф. Книш розповів про деякі досягнення своєї команди, а FT вдалося частково перевірити їх на достовірність. Зокрема, Hackyourmom зламали кілька популярних телеграм-каналів у тимчасово окупованому Донецьку та розмістили там проукраїнські повідомлення. Згодом Книшу вдалося завербувати групу професійних хакерів, за якими стежив під час своєї роботи в СБУ, для отримання викрадених даних кредитних карток. Ця група створила телеграм-канали для хакерів-новачків, які в обмін на дані про кредитні картки мали надсилати погрози про бомби на авіарейсах, що прямували до рф. Через це десятки рейсів було затримано чи скасовано. Крім цього, Hackyourmom зламали тисячі камер відеоспостереження в білорусі та на окупованих територіях України, і спеціальна програма виявляла на записах рух ворожих військових. Хакери оперативно передавали ці дані ЗСУ. Також Hackyourmom створювали фейкові акаунти привабливих жінок у російських соціальних мережах, щоб виманювати у військових рф дані про їхню геолокацію. Книш розповів і про інші активності його команди, однак те, що група робить конкретно зараз, залишається таємницею.

Foreign Policy зібрали дописи сімох експертів про те, як війна в Україні змінила велику стратегію Сполучених Штатів Америки. Вони сходяться на тому, що протягом останніх шести місяців ліберальні західні країни на диво добре тримаються спільної позиції, ЄС відкрив для себе інструменти економічної війни, а світ стоїть на межі кінця епохи відкритих ринків та необмеженої глобалізації. Стівен Волт, професор міжнародних відносин Гарвардського університету вважає, що США мають покинути нести весь безпековий тягар на собі, а ЄС має взяти нові зобовʼязання у сфері оборони. Інакше США не зможуть стримувати баланс сил в Азії, що нестиме фундаментальні ризики для світового порядку. Ліана Фікс, директорка програми з міжнародних відносин Фонду Кербера, відзначає вже два наслідки російсько-української війни в контексті США та ЄС. По-перше це відродження НАТО та підтвердження ключової ролі США в європейській безпеці, а по-друге, це вправність Європейського Союзу в економічній війні проти рф. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає: напад рф довів, що демократичному світу необхідно обʼєднатися супроти все більш агресивних автократій. Перемога України не лише забезпечить стабільність у регіоні, але й покаже всьому світу, що Захід може протистояти агресії.

Про те, із чого зроблене озброєння рф, пише The New York Times. СБУ спільно з британською аналітичною групою Conflict Research Team вивчає уламки російських ракет, щоб краще зрозуміти технології ворога. Відповідно до проведеного аналізу озброєння, яке рф використовує в Україні, є топовим в їхньому арсеналі, але воно містить низькотехнологічні компоненти, включно з досить примітивною супутниковою навігаційною системою. Крім того, зброя росії часто базується на західних інноваціях. Більшість мікросхем у крилатих ракетах та ударних гелікоптерах мають неросійське походження та виготовлені після 2014 року, що порушує питання, як росії вдалося отримати ці запчастини. Крім цього, аналітики відзначили, що обмеження поставок таких компонентів, як приймачі супутникової навігації SN-99, суттєво обмежить можливості москви поповнювати свої запаси керованої зброї. Слідчі виявили як критичні для росії компоненти озброєння, так і конкретних західних виробників, від яких залежить військова потужність кремля. Ці дані допоможуть ефективніше припиняти ланцюжки поставок і погіршувати можливості росії.