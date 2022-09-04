Активні бої тривають на лінії фронту протяжністю 1 300 км

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Наразі лінія фронту становить 2 500 кілометрів, на 1 300 із них тривають активні бойові дії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція — це комплекс різних заходів і постійна динаміка», — зазначила вона.

За її словами, наразі події розвиваються за планом.

«Ви всі круті інформаційні воїни — хто припинив постити неперевірену інформацію та випереджати Генштаб, називаючи деокуповані населені пункти. Ви цим допомагаєте вашим же Збройним силам», — додала заступниця міністра.

Вона також пояснила, чому офіційна інформація про деокупацію надходить зі свідомим запізненням.

«По-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити. По-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити», — резюмувала Маляр.