Німеччина виділить Україні €200 млн для підтримки ВПО

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Влада Німеччини в неділю оголосила про виділення Україні €200 млн на програми підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Подякував за це особисто, під час зустрічі в Берліні з Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце», — написав він.

За словами глави уряду, під час зустрічі він запропонував частину цієї допомоги спрямувати також на гранти ВПО для започаткування власної справи, зокрема в рамках урядової програми «єРобота».

«Наша команда готова опрацювати це питання з німецькою стороною», — наголосив він і додав, що під час зустрічі також обговорювалася реалізація плану відновлення України.