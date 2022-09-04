З портів Одеси в межах «зернової ініціативи» вийшов найбільший караван суден
- Автор:
- Софія Телішевська
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За сьогодні з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило 13 суден — це найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи».
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Зокрема, з порту «Південний» відправились шість суден, з «Чорноморська» — пʼять, а з порту «Одеса» — два.
На борту всіх суден перебуває 282,5 тис. т української агропродукції, яка прямує до восьми країн світу.
- У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн т агропродукції.