Війська росії атакували Дніпропетровщину касетними снарядами. Поранені девʼятеро людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган».
Про це повідомили в оперативному угрупованні військ «Каховка».
У Зеленодольську через обстріл поранення отримали девʼятеро людей, серед них — 10-річний хлопчик.
Снаряди пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі, промислову інфраструктуру міста.