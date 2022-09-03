Війська росії атакували Дніпропетровщину касетними снарядами. Поранені девʼятеро людей

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Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Про це повідомили в оперативному угрупованні військ «Каховка».

У Зеленодольську через обстріл поранення отримали девʼятеро людей, серед них — 10-річний хлопчик.

Снаряди пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі, промислову інфраструктуру міста.