На Миколаївщині через російський обстріл загинула восьмирічна дитина. Ще двоє дітей поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
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Зранку 3 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область і вбили восьмитрічну дитину. Також є поранені. Двоє людей травмувалися в Миколаєві, ще четверо цивільних постраждали в Березнегуватому. Серед поранених — двоє дітей.
Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.
Уночі пролунали вибухи у Вознесенську. Місто атакувала російська артилерія. Під вогнем росіян опинилися Первомайська, Широківська та Березнегуватська громади. Обстріл пошкодив житлові будинки та господарські будівлі.