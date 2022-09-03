Київська влада підтримала введення оплати проїзду у громадському транспорті банківською карткою

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Київська влада підтримала петицію про запровадження у столичному громадському транспорті можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Там кажуть, що встановлені у транспорті валідатори мають можливість приймати картки.

Відповідна інформація міститься на сайті петицій Київської міськради.

Петиція набрала необхідну кількість голосів, її розглянув мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

«Технічні засоби АСОП, які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства «Київпастранс», технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками», — додав Кличко.