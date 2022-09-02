ДСНС з 7 вересня тестуватиме систему оповіщення населення про небезпеки. Як і де вона працюватиме

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Gilles Lambert / Unsplash

Із 7 вересня в низці регіонів розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За допомогою операторів мобільного зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell тестування проведуть у місті Київ, а також у областях:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Кіровоградській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Повідомлення надходитимуть абонентам, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Звуковий сигнал повідомлення звучатиме навіть тоді, якщо звук на телефоні вимкнений.

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено не раніше 2019 року та мають операційну систему Android версії 11 та вище, або iOS від версії 14.5. Надалі перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, розширюватимуть. Детальна інструкція доступна за цим посиланням.