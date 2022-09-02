Суд арештував 390 залізничних вагонів, які належали російським і білоруським компаніям

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Під час розслідування справи за ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України поліцейські виявили майно восьми російських і двох білоруських підприємств.

Про це повідомили в Нацполіції.

Ідеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає майже 400 мільйонів гривень. Суд наклав на це майно арешт.