«Зернова ініціатива»: за перший місяць Україна відправила замовникам 1,7 мільйона тонн агропродукції

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За перший місяць дії «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» Україна змогла відправити замовникам понад 1,7 мільйона тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Загалом у серпні з розблокованих портів вийшли 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу.

«Перший місяць Ініціативи показує, наскільки критичною вона є для нашої економіки та глобальної продовольчої безпеки. Тільки в серпні через порти «Великої Одеси» експортовано понад 1,7 мільйона тонн продовольства. За аналогічний період час через Дунайські порти експортовано майже 1,6 мільйона тонн, залізницею — близько мільйона тонн, а автотранспортом — понад 600 тисяч тонн», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він очікує у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше ніж 3 мільйони тонн продукції.

«Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше ніж 8 мільйонів тонн», — додав урядовець.