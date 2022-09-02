У «Дії» зʼявилося пенсійне посвідчення. Як його завантажити?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
eberhard grossgasteiger / Unsplash
У застосунок «Дія» додали електронне пенсійне посвідчення.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Наразі доступні два види пенсійних посвідчень:
- за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60;
- спеціальне — видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.
Щоб документ відображався в «Дії», він має бути виданим після 2014 року. Якщо людина має пенсійну книжку старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді.
Пенсійне, видане за віком, потрапить у застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно й оновити застосунок.
У Мінцифри показали, як це зробити: